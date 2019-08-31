Во втором тайме судья уравнял составы команд, удалив за второе предупреждение уже игрока "Оренбурга". Правда, на игре это не сказалось, и гости увеличили преимущество в одной из контратак усилиями Зотова. Спустя две минуты Кротов отыграл один мяч, который не помог «Уфе» избежать поражения.

«Уфа» уступила «Оренбургу» в матче с двумя красными

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