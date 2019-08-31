РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руРПЛ. «Оренбург» в матче с двумя удалениями обыграл «Уфу»

Уфа — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Каталин Карп
2′
22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
39′
40′
Джордже Деспотович
45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
45′+1′
53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
60′
62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
68′
71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
72′
90′+1′
Вадим Афонин
В матче 8-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Оренбургу» со счетом 1:2. Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу с пенальти Джордже Деспотовича, на 66-й минуте Георгий Зотов удвоил преимущество своей команды.
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