В матче 8-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Оренбургу» со счетом 1:2. Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу с пенальти Джордже Деспотовича, на 66-й минуте Георгий Зотов удвоил преимущество своей команды.

РПЛ. «Оренбург» в матче с двумя удалениями обыграл «Уфу»

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