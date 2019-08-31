РПЛ
Спорт-ЭкспрессУфа — Оренбург 1:2
Каталин Карп
|2′
|22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
|39′
|40′
Джордже Деспотович
|45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
|45′+1′
|53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
|60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
|60′
|62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
|66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
|68′
|71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
|72′
|90′+1′
Вадим Афонин
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
5
Йокич
10
Тилль
74
Фомин
8
Карп
57
Кротов
77
Алиев
1
Руденко
12
Малых
31
Шахов
13
Терехов
5
Аюпов
66
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
17
Шкофлек
9
Деспотович
3
Сиваков
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России. Для гостей это первая победа в этом сезоне — команда набрала пять очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» прервалась двухматчевая серия побед.
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