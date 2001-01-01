Уфа — Оренбург 0:2Спорт-Экспресс 06:58

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда очень мотивирована, несмотря на турнирной положение. По его словам, отсутствие главного тренера Владимира Федотова принесет некоторые трудности.

Происшествия Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.

Хоккей Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).

Футбол Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака» В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

Политика Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Хоккей Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.

Наука Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Спорт Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.

Происшествия Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым Украине Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.

Космос 17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами 17-летний астроном из 11 класса школы Горация Манна в Нью-Йорке обнаружил планету с двумя Солнцами.

Авто KIA Sportage 2019 с новым дизайном вызвал ажиотажный спрос В начале текущего года компания KIA вывела на рынок новую модификацию кроссовера Sportage 2019 с альтернативным дизайном.

Политика Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Авто Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Происшествия В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.

Музыка Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.