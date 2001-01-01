Футбол

Уфа — Оренбург 0:2Спорт-Экспресс 06:58

Уфа — Оренбург
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
15′
Рикарду Алвеш
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
38′
Каталин Карп
Веролюб Салатич
46′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
66′
Веролюб Салатич
73′
Павел Аликин
83′
87′
Даниэль Мишкич
90′+2′
Алексей Сутормин
Вадим Афонин
Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда очень мотивирована, несмотря на турнирной положение. По его словам, отсутствие главного тренера Владимира Федотова принесет некоторые трудности.
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