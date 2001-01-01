Футбол
Уфа — Оренбург 0:2Спорт-Экспресс 06:58
|15′
Рикарду Алвеш
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
|38′
Каталин Карп
Веролюб Салатич
|46′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
|66′
Веролюб Салатич
|73′
Павел Аликин
|83′
|87′
Даниэль Мишкич
|90′+2′
Алексей Сутормин
Вадим Афонин
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
17
Живоглядов
29
Тилль
6
Салатич
5
Йокич
77
Алиев
11
Бизяк
44
Игбоун
91
Фролов
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
60
Козлов
13
Терехов
8
Мишкич
10
Попович
16
Алвеш
29
Афонин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда очень мотивирована, несмотря на турнирной положение. По его словам, отсутствие главного тренера Владимира Федотова принесет некоторые трудности.
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