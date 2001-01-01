Уфа — Оренбург 0:2Спорт-Экспресс 06:58

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда очень мотивирована, несмотря на турнирной положение. По его словам, отсутствие главного тренера Владимира Федотова принесет некоторые трудности.

Армия и оружие Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.

Хоккей Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019 Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

Политика Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.

Происшествия В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.

Происшествия Черные ящики аварийного Superjet расшифровали Завершена расшифровка как аварийного черного ящика, так и эксплуатационного. Сейчас эксперты анализируют полученные данные.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернет Крым Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика В воронежской ОЭЗ «Центр» могут открыть производство бытовой техники Представители компании сообщили, что ООО «Квант» специализируется на контрактном производстве электронной техники — бытовая электроника и компоненты — по заказам российских и иностранных компаний.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Происшествия Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Футбол «Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Транспорт Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, скрывшегося от сотрудников ДПС Водителя, который скрылся от сотрудников ДПС, задержали и доставили в отделение полиции.

Футбол ЦСКА — Ахмат 0:0 (Перерыв) Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата" заявил, что его команда должна вернуть уверенность в себе.

Общество Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Космос Мощная магнитная буря на Земле завершилась Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).