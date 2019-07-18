Футбол
Уфа — Краснодар 1:0 (1-й тайм)Кубанские новости 18 июля в 08:15
|28′
Урош Спаич
Каталин Карп
|29′
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
1
Чернов
33
Сухов
55
Табидзе
15
Пуцко
5
Йокич
77
Алиев
74
Фомин
10
Тилль
8
Карп
99
Козлов
44
Игбоун
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в матче первого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:0. «Ахмат» мог открыть счет на 10-й минуте, но полузащитник грозненцев Бернард Бериша не реализовал пенальти, не сумев переиграть с «точки» голкипера гостей Матвея Сафонова.
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