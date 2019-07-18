Футбол

Уфа — Краснодар 1:0 (1-й тайм)Кубанские новости 18 июля в 08:15

Уфа — Краснодар
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
28′
Урош Спаич
Каталин Карп
29′
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в матче первого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:0. «Ахмат» мог открыть счет на 10-й минуте, но полузащитник грозненцев Бернард Бериша не реализовал пенальти, не сумев переиграть с «точки» голкипера гостей Матвея Сафонова.
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