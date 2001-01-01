Футбол

Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 турМатч ТВ 05:45

Прямая трансляция матча - 18 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА - Ахмат. Российская Премьер-лига. 29 тур

Матч ТВ08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Общество

E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте

В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США

Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Финансы

Чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО в I квартале выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале выросла в 2,7 раза и составила 23,76 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:59
Кино

Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта

Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии

Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Общество

В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина

Обновлено в 04:28
Политика

Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве

По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Транспорт

Первые два Московских центральных диаметра запустят в этом году

Обновлено в 06:03
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Музыка

Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Обновлено в 03:30
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное