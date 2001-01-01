Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 турМатч ТВ 05:45

Хоккей Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019 Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

Общество Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Общество E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.

Армия и оружие Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.

Происшествия Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.

Армия и оружие Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.

Армия и оружие Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».

Футбол «Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

Финансы Чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО в I квартале выросла в 2,7 раза Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале выросла в 2,7 раза и составила 23,76 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.

Кино Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернет Крым Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Политика Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.

Политика Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Политика Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.

Экономика Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Политика В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95% Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.

Политика В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.