Футбол
Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 турМатч ТВ 05:45
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Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Общество
E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте
В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США
Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Финансы
Чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО в I квартале выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале выросла в 2,7 раза и составила 23,76 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии
Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16