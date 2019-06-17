Политика

Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданствоLenta.ru 02:17

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
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с чего всё началось

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц.
ТАССвчера в 20:03

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Более ста бывших крымчан подали заявления на российское гражданство

RT на русском02:09

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

РИА Новости02:46

Бывшие жители Крыма подали первые заявления на получения паспортов России

РБК02:21

Более сотни эмигрантов из Крыма попросили российское гражданство

Газета.Ru04:25

МВД России стало получать первые заявления на получение гражданства от бывших жителей Крыма и Севастополя

Эхо Москвывчера в 23:30

Группа бывших крымчан подала заявления на гражданство РФ по упрощённой схеме

Life.ruвчера в 21:29

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейские вернули пассажиру метро забытый пакет с деньгами

Сотрудники полиции вернули пассажиру Московского метрополитена пакет с деньгами, забытый им на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Автоспорт

Спонсор Кубицы не исключил перехода пилота в другую команду

Президент компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что пилот «Уильямса» Роберт Кубица может перейти в другую команду.
Обновлено в 04:23
Авто

Названы комплектации и цены на Renault Arkana

Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Экономика

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.
Обновлено в 04:10
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии в Москве на стадионе "Лужники", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:07
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика

В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости

Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной

Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей.
Обновлено в 06:10
Общество

Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Происшествия

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Культура

Подвешенная в Пушкинском музее лошадь вызвала массовое возмущение

Обновлено в 04:38
Происшествия

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

Обновлено в 04:30
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Игры

Devil May Cry 4, Shadow Complex и несколько других игр покинут Xbox Game Pass к концу июня

Согласно информации от TrueAchievements, каталог Xbox Game Pass к концу месяца покинут Next Up Hero, Devil May Cry 4: Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 и Zombie Army Trilogy.
Обновлено в 05:10
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
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