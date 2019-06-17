Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданствоLenta.ru 02:17

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц.

с чего всё началось

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.

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