Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

с чего всё началось

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Политика Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Частные жилые дома загорелись в Ростове-на-Дону Сообщается, что загорелись два частных жилых дома в Кизитириновской балке на площади 200 квадратных метров.

Происшествия СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

Политика Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Общество Названы самые солнечные города России Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Армия и оружие Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.

Технологии В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".

Политика Путин упростил работу иностранцев на чемпионате WorldSkills Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

Футбол Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.

Политика В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Армия и оружие Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний 29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.

Шоу-бизнес Принцу Гарри не удалось завести роман с Дженнифер Энистон Имея некоторые связи, Гарри удалось узнать номер знаменитой актрисы, а получив его, он принялся атаковать Дженнифер Энистон сообщениями, которые имели явный романтический характер.

Происшествия Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".