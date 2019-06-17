Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданствоРИА Новости 02:46

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.
ТАССвчера в 20:03

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Более сотни эмигрантов из Крыма попросили российское гражданство

Газета.Ru04:25

Группа бывших крымчан подала заявления на гражданство РФ по упрощённой схеме

Life.ruвчера в 21:29

Бывшие жители Крыма подали первые заявления на получения паспортов России

РБК02:21

Более ста бывших крымчан подали заявления на российское гражданство

RT на русском02:09

МВД России стало получать первые заявления на получение гражданства от бывших жителей Крыма и Севастополя

Эхо Москвывчера в 23:30

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

РИА Новости02:46

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено вчера в 04:28
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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Происшествия

Частные жилые дома загорелись в Ростове-на-Дону

Сообщается, что загорелись два частных жилых дома в Кизитириновской балке на площади 200 квадратных метров.
Обновлено в 09:54
Происшествия

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Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Политика

Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

Названы самые солнечные города России

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО

Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
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Жена Гогена Солнцева оставила мужа без элитного алкоголя

Пожилая супруга Гогена Солнцева оставила его без элитного алкоголя.
Обновлено в 02:50
Технологии

В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
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Обновлено вчера в 02:09
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

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Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Общество

Грудинина окончательно засудили

Обновлено в 10:28
Политика

Путин упростил работу иностранцев на чемпионате WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.
Обновлено в 09:55
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Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
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Обновлено в 07:51
Происшествия

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Политика

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Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

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Имея некоторые связи, Гарри удалось узнать номер знаменитой актрисы, а получив его, он принялся атаковать Дженнифер Энистон сообщениями, которые имели явный романтический характер.
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Обновлено в 07:05
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

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Общество

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Экономика

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий).
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