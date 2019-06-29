Происшествия

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИРИА Новости 02:16

Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl. Как отмечается в материале, инцидент произошел в ночь на понедельник во время вечеринки в Утрехте, родном городе Снейдера.
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Видео дня: Снейдер задержан в Голландии за вандализм

Советский спорт06:01

Снайдер был арестован в Утрехте за кражу автомобиля

Спорт-Экспрессвчера в 23:50

Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

Газета.Ru02:59

Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан в Утрехте

Чемпионат02:43

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Матч ТВ00:42

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Sportbox.RU00:42

Экс-игрока «Реала» и «Интера» Снейдера задержала полиция в Голландии

Sport24.ru00:41
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Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Перенесший инсульт Борис Моисеев отдыхает в Юрмале

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Каррера может возглавить греческий ПАОК

Как стало известно Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции.
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Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Экономика

Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП

Самозанятые в деле Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий.
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Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Футбол

Кудряшов ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:01
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин высказался о выборе, вставшем перед странами Евросоюза

Президент России Владимир Путин высказался на тему торговых противоречий между США и Китаем и удивился, что в настоящее время нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей.
Обновлено в 05:57
Общество

Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей

На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»

Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Космос

Плесень выжила в условиях открытого космоса

Обновлено вчера в 07:49
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено вчера в 03:48
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Футбол

Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона

Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время

Обновлено вчера в 10:55
Политика

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 04:45
Политика

Макрон планирует обсудить с Путиным саммит в «нормандском формате»

Лидеры Франции и России должны встретиться в Осаке Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке вопросы, вызывающие взаимный интерес, пишет ТАСС со ссылкой на посла Франции в Москве Сильви Берманн.
Обновлено 27 июня в 12:41
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Общество

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Обновлено в 05:18
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено вчера в 13:13
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:53
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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