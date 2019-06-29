Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИРИА Новости 02:16
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl. Как отмечается в материале, инцидент произошел в ночь на понедельник во время вечеринки в Утрехте, родном городе Снейдера.
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Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Лидеры Франции и России должны встретиться в Осаке Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке вопросы, вызывающие взаимный интерес, пишет ТАСС со ссылкой на посла Франции в Москве Сильви Берманн.
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Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
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