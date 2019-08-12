Футбол
Уэсли Снейдер сообщил о завершении карьерыMetaratings 13:39
De Telegraaf сообщает, что знаменитый футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 35-летнего полузащитника стал катарский «Аль-Гарафа».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:44, Вашингтон
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Игры
EA может анонсировать новую часть Need for Speed 14 августа
Обновлено в 06:44
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Ранее сообщалось, что москвичи увидят метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФ
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Политика
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Авто
«Заниженный» Maserati Levante похож на Subaru WRX
Заниженная стойка подчеркивает тот факт, что автомобиль больше похож на большой хэтчбек, чем на что-либо другое, а более старая Subaru WRX является очевидной «музой».
Обновлено в 08:32
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 17:20
Технологии
Телефонные мошенники осваивают новый способ обмана клиентов банка
Набирает обороты новый и нестандартный способ телефонного мошенничества, при котором не нужны конфиденциальные данные, пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:40
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено в 06:47
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Ираке убит американский «спецназовец года»
Известно, что Коппенхафер в прошлом году был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты года» (USMC Critical Skills Operator) за руководство иракским спецназом.
Обновлено в 18:07
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46