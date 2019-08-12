Футбол
Уэсли Снейдер объявил о завершении карьерыSport24.ru вчера в 13:34
Бывший полузащитник сборной Голландии, «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок подписал контракт с «Утрехтом», но вместо выступления вступил в бизнес-клуб команды. Объявление об уходе из футбола Снейдер сделал в видеоинтервью для пресс-службы «Утрехта».
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Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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