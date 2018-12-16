Футбол

«Уэска» в большинстве ушла от поражения в матче с «Вильярреалом»
Матч ТВ
14:28

Вторую желтую карточку получил защитник «Вильярреала» Марио Гаспар, но Гонсало Мелеро не смог отличиться с пенальти. В конце матча Херард Морено вывел свою команду вперед. Но в добавленное время Самуэле Лонго помог клубу из Уэски уйти от поражения.
Матч ТВ14:28

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«Уэска» ушла от поражения в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом»

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