Футбол
«Уэска» ушла от поражения в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом»
«Уэска» ушла от поражения в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом»РИА Новости14:50
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
Луис Авила
|16′
|42′
Мануэль Тригерос
|43′
Марио Гаспар
Кучо Эрнандес
|44′
Пабло Инсуа
|53′
|63′
Карлос Бакка
|65′
Марио Гаспар
|66′
Карлос Бакка
Луис Авила
Сердар Гюрлер
|69′
|69′
Мануэль Тригерос
Мигель Лайюн
Хорхе Пулидо
|73′
|74′
Карлос Бакка
Альфонсо Педраса
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
|79′
|81′
Жерар Морено
|86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хави Фуэго
Пабло Инсуа
Жуан Жозе Камачо
|86′
Самуэле Лонго
|90′+4′
Самуэле Лонго
|90′+4′
|90′+4′
Сантьяго Касерес
|55%
|Владение мячом
|45%
|78%
|Процент точных передач
|71%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|2
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Уэска
Расстановка 4‑4‑2
25
Йованович
24
Мирамон
10
Жозе Камачо
3
Эчейта
14
Пулидо
21
Гюрлер
12
Лонго
17
Ривера
6
Гомес
9
Эрнандес
7
Феррейро
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
11
Коста
18
Фуэго
5
Касерес
24
Лайюн
8
Форнальс
7
Морено
16
Педраса
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Уэски" и "Вильярреала" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уэске, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Чучо (44-я минута, с пенальти) и Самуэле Лонго (90+3).
РИА Новости14:50
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