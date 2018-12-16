Футбол

«Уэска» ушла от поражения в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом»
РИА Новости
14:50

Уэска — Вильярреал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
Луис Авила
16′
42′
Мануэль Тригерос
43′
Марио Гаспар
Кучо Эрнандес
44′
Пабло Инсуа
53′
63′
Карлос Бакка
65′
Марио Гаспар
66′
Карлос Бакка
Луис Авила
Сердар Гюрлер
69′
69′
Мануэль Тригерос
Мигель Лайюн
Хорхе Пулидо
73′
74′
Карлос Бакка
Альфонсо Педраса
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
79′
81′
Жерар Морено
86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хави Фуэго
Пабло Инсуа
Жуан Жозе Камачо
86′
Самуэле Лонго
90′+4′
Самуэле Лонго
90′+4′
90′+4′
Сантьяго Касерес
Футболисты "Уэски" и "Вильярреала" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уэске, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Чучо (44-я минута, с пенальти) и Самуэле Лонго (90+3).
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