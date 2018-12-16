Футбол

«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле
Спорт-Экспресс
вчера в 14:30

Уэска — Вильярреал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
Луис Авила
16′
42′
Мануэль Тригерос
43′
Марио Гаспар
Кучо Эрнандес
44′
Пабло Инсуа
53′
63′
Карлос Бакка
65′
Марио Гаспар
66′
Карлос Бакка
Луис Авила
Сердар Гюрлер
69′
69′
Мануэль Тригерос
Мигель Лайюн
Хорхе Пулидо
73′
74′
Карлос Бакка
Альфонсо Педраса
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
79′
81′
Жерар Морено
86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хави Фуэго
Пабло Инсуа
Жуан Жозе Камачо
86′
Самуэле Лонго
90′+4′
Самуэле Лонго
90′+4′
90′+4′
Сантьяго Касерес
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:2. Первые два гола в матче были забиты с пенальти. На 44-й минуте форвард хозяев Кучо открыл счет, а в середине второго тайма Карлос Бакка выровнял положение.
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