Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
Луис Авила
|16′
|42′
Мануэль Тригерос
|43′
Марио Гаспар
Кучо Эрнандес
|44′
Пабло Инсуа
|53′
|63′
Карлос Бакка
|65′
Марио Гаспар
|66′
Карлос Бакка
Луис Авила
Сердар Гюрлер
|69′
|69′
Мануэль Тригерос
Мигель Лайюн
Хорхе Пулидо
|73′
|74′
Карлос Бакка
Альфонсо Педраса
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
|79′
|81′
Жерар Морено
|86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хави Фуэго
Пабло Инсуа
Жуан Жозе Камачо
|86′
Самуэле Лонго
|90′+4′
Самуэле Лонго
|90′+4′
|90′+4′
Сантьяго Касерес
|55%
|Владение мячом
|45%
|78%
|Процент точных передач
|71%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|2
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Уэска
Расстановка 4‑4‑2
25
Йованович
24
Мирамон
10
Жозе Камачо
3
Эчейта
14
Пулидо
21
Гюрлер
12
Лонго
17
Ривера
6
Гомес
9
Эрнандес
7
Феррейро
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
11
Коста
18
Фуэго
5
Касерес
24
Лайюн
8
Форнальс
7
Морено
16
Педраса
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:2. Первые два гола в матче были забиты с пенальти. На 44-й минуте форвард хозяев Кучо открыл счет, а в середине второго тайма Карлос Бакка выровнял положение.
Спорт-Экспрессвчера в 14:30
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«Уэска» в большинстве на 94-й минуте вырвала ничью в матче с «Вильярреалом»
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