Футбол

«Уэска» пошутила над Месси и «Барселоной»Sport.ru 08:43

Уэска — Барселона
сегодня
в 10:15
Чемпионат Испании
Стадион «Эль Алькорас»
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
13
Сантамария
  
24
Мирамон
  
3
Эчейта
  
14
Пулидо
  
12
Галан
  
20
Аньор
  
17
Ривера
  
6
Гомес
  
19
Авила
  
22
Гальего
  
7
Феррейро
  
1
Тер Штеген
  
17
Мурильо
  
6
Тодибо
  
23
Умтити
  
40
Ваг
  
21
Аленья
  
22
Видаль
  
28
Пуч
  
14
Малком
  
11
Дембеле
  
19
Боатенг
  
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
"Уэска" решила пошутить над "Барселоной", с которой сыграет сегодня в рамках 32 тура Примеры.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
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