Футбол
«Уэска» пошутила над Месси и «Барселоной»Sport.ru 08:43
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
13
Сантамария
24
Мирамон
3
Эчейта
14
Пулидо
12
Галан
20
Аньор
17
Ривера
6
Гомес
19
Авила
22
Гальего
7
Феррейро
1
Тер Штеген
17
Мурильо
6
Тодибо
23
Умтити
40
Ваг
21
Аленья
22
Видаль
28
Пуч
14
Малком
11
Дембеле
19
Боатенг
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
"Уэска" решила пошутить над "Барселоной", с которой сыграет сегодня в рамках 32 тура Примеры.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
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