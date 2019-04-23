«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места ПримерыProstoProSport 15:40

На 54-й минуте точным ударом отметился Энрик, а еще через три минуты Эсекиль Авила увеличил отрыв хозяев поля. Победа позволила «Уэске» набрать 29 очков и уйти с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Эйбар» с 40 очками идет на 13-м месте.

«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места Примеры

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Политика Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Космос На Марсе впервые зафиксировали землетрясение Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Происшествия В Подмосковье загорелся полигон отходов Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.

Футбол «Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу "Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Культура Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.

Игры Стала известна дата выхода консоли PlayStation 4 Super Slim В сети появилась информация касательно точной даты выхода игровой приставки PlayStation 4 Super Slim.

Политика Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Здоровье Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.

Политика Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Политика Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Армия и оружие Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев с трудом говорит У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

Политика Нового главу крупнейшей нефтегазовой компании Sonatrach назначили в Алжире – агентство Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах назначил Рашида Хашиши новым главой крупнейшей в стране государственной нефтегазовой компании Sonatrach, сообщило официальное информагентство АПС.

Экономика Росстат насчитал у россиян 1,75 триллиона лишних доходов Реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились не на 10,9%, а на 8,3%. К таким выводам пришел Росстат, который исследовал финансовое состояние жителей страны по обновленной методике.