Футбол
«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места ПримерыProstoProSport 15:40
На 54-й минуте точным ударом отметился Энрик, а еще через три минуты Эсекиль Авила увеличил отрыв хозяев поля. Победа позволила «Уэске» набрать 29 очков и уйти с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Эйбар» с 40 очками идет на 13-м месте.
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