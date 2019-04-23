«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места ПримерыProstoProSport 15:40

На 54-й минуте точным ударом отметился Энрик, а еще через три минуты Эсекиль Авила увеличил отрыв хозяев поля. Победа позволила «Уэске» набрать 29 очков и уйти с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Эйбар» с 40 очками идет на 13-м месте.

«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места Примеры

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