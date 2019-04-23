Футбол

«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места ПримерыProstoProSport 15:40

На 54-й минуте точным ударом отметился Энрик, а еще через три минуты Эсекиль Авила увеличил отрыв хозяев поля. Победа позволила «Уэске» набрать 29 очков и уйти с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Эйбар» с 40 очками идет на 13-м месте.
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«Уэска» обыграла «Эйбар»

Спорт-Экспресс16:42

«Уэска» обыграла «Эйбар», прервав семиматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге

Sport24.ru15:28

«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в Примере

Чемпионат15:29

«Уэска» прервала серию из семи матчей без побед

Матч ТВ15:28

«Уэска» прервала серию из семи матчей без побед

Sportbox.RU15:28

«Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей

Советский спорт15:47

«Уэкса» обыграла «Эйбар» и наконец-то ушла с последнего места

Евро-футбол.ру15:30
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Экономика

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено в 09:30
Политика

Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне.
Обновлено в 14:26
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Общество

Дом офицеров в Чите опроверг отказ дать рояль пианистам мирового уровня

По словам читинки, Дом офицеров отказался предоставить рояль из-за «какой-то бумажки».
Обновлено в 20:47
Общество

Гаражно-бюрократическая эпопея: предприниматель надеется на новую власть Якутска

После более чем четырех отказов на ввод объекта в компанию поступило уведомление об устранении нарушений градостроительного законодательства.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

МИД Литвы потребовал запретить Лепсу въезд в страну

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к правоохранителям с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:47
Наука

Пластик в воздухе

Обновлено 21 апреля в 01:05
Общество

В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Кино

Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»

Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Экономика

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Россия против США подготовит «тихих охотников»

Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
Обновлено в 17:18
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах

Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Гаджеты

Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
Обновлено в 09:41
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Гипускоа. Население города - чуть более 27 000 человек. Собственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на арене «Ипуруа», вмещающей лишь 7 083 зрителей.
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