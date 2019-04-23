Футбол

«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в ПримереЧемпионат вчера в 15:29

«Уэска», набрав 29 очков, покинула последнее, 20 место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Райо Вальекано». «Эйбар» (40) — на 13-м месте в таблице. В следующем матче «Уэска» на выезде сыграет с «Вильярреалом».
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«Уэска» обыграла «Эйбар»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей

Советский спортвчера в 15:47

«Уэска» прервала серию из семи матчей без побед

Sportbox.RUвчера в 15:28

«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в Примере

Чемпионатвчера в 15:29

«Уэска» прервала серию из семи матчей без побед

Матч ТВвчера в 15:28

«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места Примеры

ProstoProSportвчера в 15:40

«Уэска» обыграла «Эйбар», прервав семиматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге

Sport24.ruвчера в 15:28
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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

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Политика

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В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
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Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

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Энергетика

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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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Обновлено вчера в 14:03
Технологии

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов

В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья

Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
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По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
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Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

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Обновлено вчера в 09:12
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Женщина очнулась после 27 лет комы

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Обновлено вчера в 06:45
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

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За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
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В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»

В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
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Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
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Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
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Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
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Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
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