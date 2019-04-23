Футбол
«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в ПримереЧемпионат вчера в 15:29
«Уэска», набрав 29 очков, покинула последнее, 20 место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Райо Вальекано». «Эйбар» (40) — на 13-м месте в таблице. В следующем матче «Уэска» на выезде сыграет с «Вильярреалом».
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«Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей
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