«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в ПримереЧемпионат вчера в 15:29

«Уэска», набрав 29 очков, покинула последнее, 20 место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Райо Вальекано». «Эйбар» (40) — на 13-м месте в таблице. В следующем матче «Уэска» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в Примере

Политика Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.

Энергетика Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.

Общество Завтрашний день сахалинского мусора На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Политика Янукович захотел вернуться на Украину Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.

Культура Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.

Политика Ким Чен Ын отказался попробовать каравай Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Общество Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.

Общество Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Транспорт В Красноярске в микрорайоне Солнечный построят новую дорогу В части развития улично-дорожной сети жилого района "Солнечный" в 2017 году построена дорога между 3 и 5 микрорайонами, в 2019 году к ней примкнет новый участок по проспекту Молодежный.

Транспорт В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота» Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.

Армия и оружие Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Армия и оружие В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.

Хоккей Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.

Происшествия Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.

Происшествия Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Экономика Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года «В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.

Политика Суд требует импичмента Порошенко Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.