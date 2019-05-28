Футбол
«Уэска» не обвиняется в организации договорных игрРИА Новости 11:45
Во вторник МВД Испании сообщило, что национальная полиция задержала предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде (высшем и втором по силе футбольных дивизионах Испании) и получала незаконную прибыль на ставках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Обновлено в 04:46
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В школе Вольска подросток напал на ребенка с топором
В Вольске Саратовской области 28 мая от удара топором пострадала 11-летняя девочка.
Обновлено в 04:11
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Общество
Названы самые востребованные профессии
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 21:01
Политика
США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
Обновлено в 17:33
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Политика
В Польше призвали судить Качиньского за критику России
Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено в 20:21
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Политика
Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Политика
Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России
Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.
Обновлено в 12:33
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско
Обновлено в 21:00
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19