Футбол

«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»
Спорт-Экспресс
16:38

Уэска — Бетис
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Зухаир Феддаль
Кучо Эрнандес
41′
Хаби Эчейта
45′
55′
Антонио Санабрия
59′
Лорен Морон
Джовани Ло Чельсо
59′
Зухаир Феддаль
Андрес Гуардадо
Хаби Эчейта
Луис Авила
59′
Гонсало Мелеро
Алекс Гальяр
66′
Давид Феррейро Кирога
73′
78′
Франсис Герреро
Кристиан Ривера
79′
81′
Франсис Герреро
Хоакин Санчес
Кучо Эрнандес
Луис Састре
85′
Мойсес Гомес
85′
"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах. "Уэска" идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Бетис" - на 6-м.
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«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»

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Еженедельник Футбол03 января в 03:08
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