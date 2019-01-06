Футбол
|8′
Зухаир Феддаль
Кучо Эрнандес
|41′
Хаби Эчейта
|45′
|55′
Антонио Санабрия
|59′
Лорен Морон
Джовани Ло Чельсо
|59′
Зухаир Феддаль
Андрес Гуардадо
Хаби Эчейта
Луис Авила
|59′
Гонсало Мелеро
Алекс Гальяр
|66′
Давид Феррейро Кирога
|73′
|78′
Франсис Герреро
Кристиан Ривера
|79′
|81′
Франсис Герреро
Хоакин Санчес
Кучо Эрнандес
Луис Састре
|85′
Мойсес Гомес
|85′
|33%
|Владение мячом
|67%
|73%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|7
|21
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑5‑1
13
Сантамария
15
Акапо
18
Инсуа
19
Авила
14
Пулидо
24
Мирамон
6
Гомес
17
Ривера
11
Гальяр
7
Феррейро
22
Састре
13
Лопес
23
Манди
5
Бартра
18
Гуардадо
17
Санчес
6
Каналес
3
Гарсия
14
Карвалью
11
Тельо
9
Санабрия
21
Ло Чельсо
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах. "Уэска" идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Бетис" - на 6-м.
Спорт-Экспрессвчера в 16:38
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