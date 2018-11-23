Футбол

«Уэска» и «Леванте» расписали боевую ничью в Примере
Чемпионат
14:41

Уэска — Леванте
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
10′
Никола Вукчевич
Хорхе Пулидо
12′
Кристиан Ривера
23′
45′+1′
Рохер Марти
46′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Хаби Эчейта
51′
67′
Саньин Прцич
69′
Эрик Кабако
Эммануэл Боатенг
Кристиан Ривера
Луис Састре
70′
74′
Эммануэл Боатенг
Александар Йованович
75′
Алекс Гальяр
Луис Авила
80′
81′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Луис Авила
81′
83′
Саньин Прцич
Фран Мансанара
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
88′
Луис Авила
90′+6′
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Уэска» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 2:2. Матч состоялся в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас». Счёт в середине первого тайма открыл хавбек хозяев Кристиан Ривера с паса Хуана Эрнандеса. В концовке тайма счёт сравнял Рохер Марти.
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