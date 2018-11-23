В матче 13-го тура чемпионата Испании «Уэска» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 2:2. Матч состоялся в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас». Счёт в середине первого тайма открыл хавбек хозяев Кристиан Ривера с паса Хуана Эрнандеса. В концовке тайма счёт сравнял Рохер Марти.

«Уэска» и «Леванте» расписали боевую ничью в Примере

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