Футбол
|10′
Никола Вукчевич
Хорхе Пулидо
|12′
Кристиан Ривера
|23′
|45′+1′
Рохер Марти
|46′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Хаби Эчейта
|51′
|67′
Саньин Прцич
|69′
Эрик Кабако
Эммануэл Боатенг
Кристиан Ривера
Луис Састре
|70′
|74′
Эммануэл Боатенг
Александар Йованович
|75′
Алекс Гальяр
Луис Авила
|80′
|81′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Луис Авила
|81′
|83′
Саньин Прцич
Фран Мансанара
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
|88′
Луис Авила
|90′+6′
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|72%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|14
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|12
|6
|Офсайды
|5
|7
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑5‑1
25
Йованович
24
Мирамон
14
Пулидо
3
Эчейта
15
Акапо
19
Авила
23
Мусто
6
Гомес
22
Састре
21
Гюрлер
9
Эрнандес
13
Оласабаль
21
Боатенг
4
Робер
6
Родригес
12
Коке
27
Мансанара
10
Барди
3
Тоньо
9
Марти
23
Джейсон
2
Майораль
Леванте
Расстановка 3‑4‑3
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Уэска» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 2:2. Матч состоялся в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас». Счёт в середине первого тайма открыл хавбек хозяев Кристиан Ривера с паса Хуана Эрнандеса. В концовке тайма счёт сравнял Рохер Марти.
Чемпионат14:41
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