Футбол

Гол Бэйла принёс «Реалу» победу над «Уэской» в матче Примеры
RT на русском
12:16

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
Мадридский «Реал» одержал победу над «Уэской» в матче 15-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Уэске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу мадридцам принёс гол валлийского форварда Гарета Бэйла, отличившегося на восьмой минуте.
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