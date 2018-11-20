«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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