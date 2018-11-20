Футбол

«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Уэска — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
42′
Жан-Клер Тодибо
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
60′
67′
Рикард Пуч
Жорди Альба
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Давид Феррейро Кирога
Кучо Эрнандес
72′
80′
Карлес Аленья
Артур
Луис Авила
Алекс Гальяр
88′
90′
Мусса Ваг
Хорхе Пулидо
90′+1′
Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

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13 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Барселона» — 0:0

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