Футбол
«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15
|42′
Жан-Клер Тодибо
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
|60′
|67′
Рикард Пуч
Жорди Альба
|67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Давид Феррейро Кирога
Кучо Эрнандес
|72′
|80′
Карлес Аленья
Артур
Луис Авила
Алекс Гальяр
|88′
|90′
Мусса Ваг
Хорхе Пулидо
|90′+1′
|26%
|Владение мячом
|74%
|62%
|Процент точных передач
|91%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|8
|6
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|9
|18
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
13
Сантамария
24
Мирамон
3
Эчейта
14
Пулидо
12
Галан
8
Мелеро
17
Ривера
6
Гомес
11
Гальяр
22
Гальего
9
Эрнандес
1
Тер Штеген
6
Тодибо
17
Мурильо
23
Умтити
40
Ваг
8
Артур
22
Видаль
18
Альба
14
Малком
7
Коутиньо
19
Боатенг
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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