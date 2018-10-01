Уэска — Барселона 0:0 (2-й тайм)Sport.ru 08:43

"Уэска" решила пошутить над "Барселоной", с которой сыграет сегодня в рамках 32 тура Примеры.

Происшествия Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Авто 15 советских пикапов, которые от нас скрывали Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Происшествия В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Политика ЕС перестал быть главным торговым партнером России Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Происшествия Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Хоккей ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период) В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Происшествия Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.

Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.

Финансы ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.