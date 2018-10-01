Футбол
Уэска — Барселона 0:0 (2-й тайм)Sport.ru 08:43
|42′
Жан-Клер Тодибо
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
|60′
|67′
Рикард Пуч
Жорди Альба
|67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Давид Феррейро Кирога
Кучо Эрнандес
|72′
|25%
|Владение мячом
|75%
|56%
|Процент точных передач
|91%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|7
|5
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|2
|15
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
13
Сантамария
24
Мирамон
3
Эчейта
14
Пулидо
12
Галан
8
Мелеро
17
Ривера
6
Гомес
19
Авила
22
Гальего
9
Эрнандес
1
Тер Штеген
6
Тодибо
17
Мурильо
23
Умтити
40
Ваг
21
Аленья
22
Видаль
18
Альба
14
Малком
7
Коутиньо
19
Боатенг
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
"Уэска" решила пошутить над "Барселоной", с которой сыграет сегодня в рамках 32 тура Примеры.
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