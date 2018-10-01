Футбол

Уэска — Барселона 0:0 (2-й тайм)Sport.ru 08:43

Уэска — Барселона
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Эль Алькорас»
42′
Жан-Клер Тодибо
Хуанпи Аньор
Гонсало Мелеро
60′
67′
Рикард Пуч
Жорди Альба
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Давид Феррейро Кирога
Кучо Эрнандес
72′
"Уэска" решила пошутить над "Барселоной", с которой сыграет сегодня в рамках 32 тура Примеры.
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