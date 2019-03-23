Футбол
Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020Советский спорт 11:58
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Словакии с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник Даниэль Джеймс.
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Уэльс - Словакия ~ прогноз на отборочный матч Евро-2020: как завершится встреча конкурентов?
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