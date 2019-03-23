Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020Советский спорт 11:58

В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Словакии с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник Даниэль Джеймс.

Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020

Все про Спорт ру

Общество Эксперт Российской академии образования рассказал о домашнем обучении и помощи родителей По данным недавнего исследования международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), изменения, произошедшие в системе образования за последние 10 лет, вывела нашу страну на третье место в мире.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Футбол Кипр — Бельгия 0:2 Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.

Армия и оружие В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.

Футбол Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.

Политика Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Политика Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.

Происшествия Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Армия и оружие NI оценило эффективность российского Су-35С Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.

Общество Умер старший сын Николая Цуканова В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о своей госпитализации Жена известного продюсера «Утренней звезды» Юрия Николаева, да и сам знаменитый телеведущий опровергли, повзвившуюся накануне в СМИ информацию о госпитализации.

Политика Кабмин Британии собрался на экстренное совещание из-за Brexit На фоне кризиса в правительстве из-за сложного Brexit премьер Британии Тереза Мэй созвала министров на экстренное совещание, передает Reuters.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика В день тишины Зеленского покажут не как кандидата Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.