Футбол
Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020Советский спорт 11:58
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Словакии с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник Даниэль Джеймс.
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Обновлено вчера в 17:06
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УЕФА представил талисман Евро-2020
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Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
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Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
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Завтра представители американской корпорации Apple проведут мероприятие в театре Стива Джобса в Купертино, на котором ими будут презентованы совершенно новые сервисы по подписке.
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Политика
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