Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020Советский спорт 11:58

В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Словакии с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник Даниэль Джеймс.

Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020

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