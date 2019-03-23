Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020Чемпионат 11:51

В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити".

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