Футбол
Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020Чемпионат 11:51
В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити".
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Уэльс - Словакия ~ прогноз на отборочный матч Евро-2020: как завершится встреча конкурентов?
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Уэльс — Словакия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 24 марта 2019 года
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