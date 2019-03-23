Футбол

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020Чемпионат 11:51

В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити".
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Уэльс победил Словакию с Маком

Спорт-Экспресс12:00

Уэльс – Словакия: без шансов для гостей?

Все про Спорт рувчера в 13:41

Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию

Матч ТВ11:56

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020

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Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020

Советский спорт11:58

Уэльс - Словакия ~ прогноз на отборочный матч Евро-2020: как завершится встреча конкурентов?

Sport-placeвчера в 09:07

Уэльс — Словакия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 24 марта 2019 года

LiveSport.ru22 марта в 22:39
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Происшествия

В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Обновлено в 04:06
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Футбол

Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино

24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 15:01
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Спорт

Женская сборная Швейцарии выиграла золото чемпионата мира по керлингу

Обновлено в 14:39
Политика

Источник назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу

Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Каракасе.
Обновлено в 14:42
Авто

В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой

По словам Мухи, на годовщину начала Второй мировой войны пригласили только членов ЕС и «Восточного партнерства».
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов

Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено в 10:04
Футбол

Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020

Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено в 14:53
Политика

В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Общество

Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman

Дочь маршала Ивана Конева Наталья заявила, что не намерена удиться с телешоу Comedy Woman из-за шутки про отца.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Наука

Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга

Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.
Обновлено 22 марта в 05:29
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:01
Спорт

Кузьмина завершила спортивную карьеру

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Футбол

Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 12:52
Политика

Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Спорт

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
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