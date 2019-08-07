Футбол

Уэлбек стал футболистом «Уотфорда»Нева Спорт 12:27

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Данни Уэлбек стал футболистом «Уотфорда». Об этом сообщает команда из Хартфордшира в своем официальном Twitter. Отмечается, что соглашение 28-летнего игрока с английским клубом рассчитано на три года.
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