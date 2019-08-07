Футбол
Уэлбек стал футболистом «Уотфорда»Нева Спорт 12:27
Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Данни Уэлбек стал футболистом «Уотфорда». Об этом сообщает команда из Хартфордшира в своем официальном Twitter. Отмечается, что соглашение 28-летнего игрока с английским клубом рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
Транспорт
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Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
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Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции
Заявленный запас хода модели составляет около 800 км. Кроме того, Маск с гордостью заявлял, что его «детище» сможет буксировать около 136 тонн груза.
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В Москве ожидается погодный коллапс
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Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
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Обновлено в 16:43
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Армия и оружие
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На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.
Обновлено 04 августа в 09:38
Гаджеты
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Обновлено в 16:12
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Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
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Появилось видео с места жесткого ДТП на трассе «Сортавала»
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Обновлено в 13:38
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
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Шоу-бизнес
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Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
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