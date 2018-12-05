Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента
Чемпионат
03:56

По данным источника, клуб не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом 2019 года. Таким образом, форвард получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Чемпионат03:56

Подробнее о событии

«Арсенал» не станет продлевать Уэлбека

Евро-футбол.ру06:15

«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека

Soccer.ru04:26

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Чемпионат03:56

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Sportbox.RU03:32

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Матч ТВ03:32

Игрок «Арсенала» может покинуть клуб

Еженедельник Футбол04:26

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в статусе свободного агента

Sport24.ru03:16
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано, сообщают СМИ

Бразильский футболист московского "Спартака" Луис Адриано продолжит карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Milliyet.
Обновлено в 06:19
Футбол

Аршавина опять позвали в Казахстан

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину.
Обновлено в 06:06
Футбол

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном

Обновлено в 06:26
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

Жозе Моуринью: «Я не живу в близком контакте с болельщиками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не имеет близкого контакта с болельщиками.
Обновлено в 06:20
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 06:01
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 05:30
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Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
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Анохин: будем внимательно следить за питанием в спортивных школах Москвы

Вице-президент РФС Сергей Анохин на общем собрании Федерации футбола Москвы рассказал о договорённости с Роспотребнадзором по вопросу питания детей в спортивных школах города.
Обновлено в 05:26
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Дэнни Уэлбек
Британский футболист
Английский футболист ганского происхождения, нападающий английского клуба «Арсенал» и национальной сборной Англии. Из-за роста и стиля игры его часто сравнивают с такими форвардами как Эммануэль Адебайор и Нванкво Кану.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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