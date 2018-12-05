Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента
Чемпионат
03:56

По данным источника, клуб не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом 2019 года. Таким образом, форвард получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Чемпионат03:56

Подробнее о событии

«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека

Soccer.ru04:26

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Чемпионат03:56

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Матч ТВ03:32

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента

Sportbox.RU03:32

Уэлбек может покинуть «Арсенал» в статусе свободного агента

Sport24.ru03:16

Игрок «Арсенала» может покинуть клуб

Еженедельник Футбол04:26
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Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 04:43
Футбол

Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра.
Обновлено в 04:43
Футбол

Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
Обновлено в 04:36
Футбол

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Обновлено в 04:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
Футбол

Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения

Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.
Обновлено в 04:27
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 03:38
Футбол

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 04:19
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве

Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.
Обновлено в 04:38
Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Футбол

Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
Футбол

Президент «Лиона» сравнил обстановку во Франции с военным положением в Харькове

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос матча 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» из-за беспорядков в стране.
Обновлено в 04:52
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Дэнни Уэлбек
Британский футболист
Английский футболист ганского происхождения, нападающий английского клуба «Арсенал» и национальной сборной Англии. Из-за роста и стиля игры его часто сравнивают с такими форвардами как Эммануэль Адебайор и Нванкво Кану.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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