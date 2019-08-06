Футбол
Уэйн Руни прибыл в Англию для переговоров с «Дерби Каунти»Еженедельник Футбол 04:42
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прибыл в Англию. Он приехал для переговоров о переходе в «Дерби Каунти». По информации источника, Руни присоединится к команде в качестве играющего тренера.
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