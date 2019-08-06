Футбол

Руни может стать играющим тренером «Дерби Каунти» уже с январяРИА Новости 07:11

Контракт бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйна Руни в качестве играющего тренера клуба второго по силе дивизиона (Championship) "Дерби Каунти" вступит в силу с января 2020 года, сообщает Sky Sports.
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