Контракт бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйна Руни в качестве играющего тренера клуба второго по силе дивизиона (Championship) "Дерби Каунти" вступит в силу с января 2020 года, сообщает Sky Sports.

Руни может стать играющим тренером «Дерби Каунти» уже с января

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