Футбол

Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»
Матч ТВ
03:11

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал победу команды над «Кардифф Сити» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Матч ТВ03:11

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Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Матч ТВ03:11

Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Sportbox.RU03:11

Руни: «При Моуринью игроки „МЮ“ были скованными»

Евро-футбол.ру02:31

Руни: при Моуринью игроки «МЮ» выглядели скованно, Сульшер дал им свободу

Чемпионатвчера в 15:46

Уэйн Руни: «Игроки „МЮ“ был зажатыми при Моуринью, Сульшер дал им свободу»

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Сульшер: «Победа над „Кардиффом“ — заслуга Руни, до игры он написал мне несколько советов»

Sport24.ruвчера в 15:10

Оле-Гуннар Сульшер: «Вчера я даже не мечтал о таком матче»

Sports.ruвчера в 16:58
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Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»

В матче 17-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Рому с минимальным счетом 1:0.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»

Обновлено в 03:35
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
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Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Обновлено вчера в 13:29
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Попов назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Обновлено в 03:27
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Неймар надел на себя костюм банана

Праздник отмечал его друг, известный серфер Габриэл Медина. Оба спортсмена нарядились в костюмы бананов в пижамах.
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Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
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Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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