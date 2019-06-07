Удмуртия улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климатаКоммерсантъ Ижевск вчера в 08:37

По итогам 2018 года Удмуртия заняла 29-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По итогам 2017 года республика занимала 43-е место.

Общество Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках в связи с установившейся в стране жаркой погодой и дал советы о том, как защитить себя в подобных условиях.

Политика Пушилин сравнил заявления Зеленского по Донбассу с риторикой Порошенко Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит реальных шагов со стороны Киева к мирному урегулированию, отношение к миротворческой роли президента Владимира Зеленского скептическое.

Общество В ЛДПР предложили запретить частные дорожные камеры Депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете частных комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Политика Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Политика Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2» Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.

Политика Премьер Пакистана призвал индийского коллегу к переговорам Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди.

Армия и оружие Украинские военные пошли против Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.

Шоу-бизнес Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ» Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Футбол Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.