Экономика
Удмуртия улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климатаКоммерсантъ Ижевск вчера в 08:37
По итогам 2018 года Удмуртия заняла 29-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По итогам 2017 года республика занимала 43-е место.
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СевГУ улучшил свои позиции в Национальном рейтинге вузов
Информационный канал Севастополя05 июня в 01:59
Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес
PrimaMedia.ruвчера в 05:00
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