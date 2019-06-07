Экономика

Удмуртия улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климатаКоммерсантъ Ижевск вчера в 08:37

По итогам 2018 года Удмуртия заняла 29-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По итогам 2017 года республика занимала 43-е место.
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