Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера Давиде НиколуМатч ТВ 13:27
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Финансы
Минтруд рассказал о новой схеме индексации пенсий
Министерство труда и социального развития подготовило проект о внесении изменений в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено в 05:38
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Кино
Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Космос
В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО
Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено в 07:25
Политика
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
По словам гендиректора Центра Хруничева, начиная с мая планируется «пускать по "Протону" с максимальной ритмичностью».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено в 13:41
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Общество
Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли
Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Гости добились победы в овертайме со счетом 5:4. В составе "молний" двумя шайбами отметился Никита Кучеров.
Обновлено в 22:42
Культура
Нарышкин расскажет об истории преступлений нацистов на территории СССР
Круглый стол состоится в Доме Российского исторического общества 20 марта председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин проведет круглый стол, посвященный истории преступлений нацистов на территории СССР.
Обновлено в 00:42
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал коротко стриженным платиновым блондином
Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Политика
Владимир Путин провел встречу с представителями британского бизнеса
Представителей британского бизнеса, которые работают в России, пригласили в Москву, в Кремль. Там с ними встретился Владимир Путин.
Обновлено в 10:25
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Третья беременность звезды протекала сложно: Джессика страдала от сильных отеков, несколько раз лежала в больнице с бронхитом.
Обновлено в 20:00
Общество
На Дальнем Востоке число инвестпроектов ТОР превысило 1,5 тыс
Ранее правительственная подкомиссия на заседании по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила создание двух ТОР в Бурятии и Забайкальском крае.
Обновлено в 21:50
Политика
Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова
Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23