Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера Давиде НиколуМатч ТВ 13:27
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Общество
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Увеличилось число жертв авиакатастроф в России
В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams
За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 16:07
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Технологии
Инновационное судно-беспилотник «Пионер-М» могут создать на предприятиях Крыма - ОСК
Инновационное судно с функцией безэкипажного судовождения "Пионер-М" могут создать на предприятиях Крыма, к части работ планируется привлечь Средне-Невский ССЗ и другие структуры Объединенной судостроительной корпорации, сообщил журналистам вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный.
Обновлено в 15:04
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте.
Обновлено в 11:47
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:14
Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено в 14:00
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено в 18:00
Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Политика
Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова
Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:41
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55