Футбол

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде НиколуМатч ТВ 13:27

Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
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«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Матч ТВ13:27

Тудор назначен на пост главного тренера «Удинезе»

Спорт-Экспресс15:15

Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе»

Советский спорт15:57

В «Удинезе» состоялась смена главного тренера

Sport24.ru14:57

«Удинезе» уволил Николу и назначил Тудора

Sports.ru15:12

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Sportbox.RU13:27

Игор Тудор вновь возглавил «Удинезе»

РИА Новости15:35
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Общество

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Увеличилось число жертв авиакатастроф в России

В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
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Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

Обновлено в 15:34
Армия и оружие

США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams

За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 16:07
Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Технологии

Инновационное судно-беспилотник «Пионер-М» могут создать на предприятиях Крыма - ОСК

Инновационное судно с функцией безэкипажного судовождения "Пионер-М" могут создать на предприятиях Крыма, к части работ планируется привлечь Средне-Невский ССЗ и другие структуры Объединенной судостроительной корпорации, сообщил журналистам вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный.
Обновлено в 15:04
Авто

Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте.
Обновлено в 11:47
Политика

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Обновлено вчера в 09:14
Политика

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

Обновлено в 18:00
Авто

14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено в 14:00
Хоккей

«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду

Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%

Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Футбол

Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено в 18:00
Технологии

Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
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Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, сообщает пресс-служба Кремля.
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Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
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В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля

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Хорватский футболист, защитник. С 1997 по 2006 год выступал в составе национальной сборной Хорватии, обладатель бронзовых медалей чемпионата мира 1998 года.
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер.
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