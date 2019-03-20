Футбол

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде НиколуМатч ТВ вчера в 13:27

Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
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«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Матч ТВвчера в 13:27

Тудор назначен на пост главного тренера «Удинезе»

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе»

Советский спортвчера в 15:57

В «Удинезе» состоялась смена главного тренера

Sport24.ruвчера в 14:57

«Удинезе» уволил Николу и назначил Тудора

Sports.ruвчера в 15:12

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Sportbox.RUвчера в 13:27

Игор Тудор вновь возглавил «Удинезе»

РИА Новостивчера в 15:35
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Армия и оружие

США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Появилось видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу. Ролик размещен в Twitter министерства.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня

Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Проект «Сахалинское долголетие» начнет работу с областного центра

В качестве пилотного города для Сахалинского долголетия был выбран областной центр.
Обновлено в 01:44
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета

Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Названы самые надежные российские банки по версии Forbes

Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов

Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Обнаженная Волочкова показала «огонь любви»

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с «огнем любви».
Обновлено в 01:06
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

В рядах украинских силовиков началась эпидемия чесотки

Народная милиция ЛНР сообщила о том, что среди бойцов Украинских вооруженных сил выявлена эпидемия чесотки.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол

В Испании предложили клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.
Обновлено в 01:13
Общество

Обыски проходят в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили

21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
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Хорватский футболист, защитник. С 1997 по 2006 год выступал в составе национальной сборной Хорватии, обладатель бронзовых медалей чемпионата мира 1998 года.
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