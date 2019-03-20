Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера Давиде НиколуМатч ТВ вчера в 13:27
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Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено вчера в 10:07
ЖКХ
В Омской области утвердили тариф на мусор
РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
В Росстате сообщили о сокращении строительства жилья в феврале на 2,2%
Объем строительства жилья в России в феврале 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2018 года, до 5 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Экономика
ФРС ухудшила прогноз по росту экономики США
Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны до 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 17:09
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем
В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РФ
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Жители сел Приамурья мусорят сверх нормы
Сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин добавил, что справиться с большим количеством отходов, превышающим норму, на маршруте удается только благодаря механизму уплотнения отходов в мусоровозах.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
Руководитель портала РИА Новости - Украина заявил, что речь должна идти только о справедливом решении суда, рассказала Татьяна Москалькова Руководитель портала РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский выступает против его обмена на украинских граждан, находящихся в СИЗО и колониях на территории РФ.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
КПРФ направила в ЦИК документы о передаче мандата Алферова Грудинину
КПРФ направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Обновлено 18 марта в 09:06
Политика
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Строители соединят российскую и китайскую части моста через Амур
Обновлено 19 марта в 02:10
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, вовремя не обратилась к медикам за помощью, сообщил её врач Василий Шуров в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45