Футбол
«Удинезе» удержал победу над СПАЛомМатч ТВ 10:57
|5′
Франческо Викари
Самир
|5′
Сандро
Марко Д′Алессандро
|16′
Марвин Зегелар
|27′
Стефано Окака-Чука
|31′
Стефано Окака-Чука
|35′
|39′
Мохамед Фарес
Самир
|45′
|53′
Андреа Петанья
|59′
Маттиа Валоти
Кевин Лазанья
Игнасио Пуссетто
|61′
|63′
Серджо Флоккари
Мирко Антенуччи
Роландо Мандрагора
|67′
|70′
Франческо Викари
Марко Янкович
|72′
Ясмин Куртич
|75′
Марко Янкович
|77′
Маттиа Валоти
Альберто Палоски
Родриго Де Пауль
|83′
Стефано Окака-Чука
Лукаш Теодорчик
|90′
|40%
|Владение мячом
|60%
|78%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|9
|18
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
1
Муссо
87
Де Майо
5
Трост-Эконг
3
Самир
19
Ларсен
38
Мандрагора
10
Де Пауль
77
Д'Алессандро
90
Зегелар
23
Пуссетто
91
Теодорчик
1
Гомис
14
Бонифаци
4
Чонек
95
Янкович
93
Фарес
29
Ладзари
43
Палоски
11
Мурджиа
19
Куртич
37
Петанья
7
Антенуччи
СПАЛ
Расстановка 4‑4‑2
«Удинезе» на своем поле победил СПАЛ в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Стефано Окака.
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