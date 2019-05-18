Футбол

«Удинезе» удержал победу над СПАЛомМатч ТВ 10:57

Удинезе — СПАЛ
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
5′
Франческо Викари
Самир
5′
Сандро
Марко Д′Алессандро
16′
Марвин Зегелар
27′
Стефано Окака-Чука
31′
Стефано Окака-Чука
35′
39′
Мохамед Фарес
Самир
45′
53′
Андреа Петанья
59′
Маттиа Валоти
Кевин Лазанья
Игнасио Пуссетто
61′
63′
Серджо Флоккари
Мирко Антенуччи
Роландо Мандрагора
67′
70′
Франческо Викари
Марко Янкович
72′
Ясмин Куртич
75′
Марко Янкович
77′
Маттиа Валоти
Альберто Палоски
Родриго Де Пауль
83′
Стефано Окака-Чука
Лукаш Теодорчик
90′
«Удинезе» на своем поле победил СПАЛ в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Стефано Окака.
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