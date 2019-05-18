Футбол

«Удинезе» удержал победу над СПАЛомСпорт-Экспресс 10:55

Удинезе — СПАЛ
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
5′
Франческо Викари
Самир
5′
Сандро
Марко Д′Алессандро
16′
Марвин Зегелар
27′
Стефано Окака-Чука
31′
Стефано Окака-Чука
35′
39′
Мохамед Фарес
Самир
45′
53′
Андреа Петанья
59′
Маттиа Валоти
Кевин Лазанья
Игнасио Пуссетто
61′
63′
Серджо Флоккари
Мирко Антенуччи
Роландо Мандрагора
67′
70′
Франческо Викари
Марко Янкович
72′
Ясмин Куртич
75′
Марко Янкович
77′
Маттиа Валоти
Альберто Палоски
Родриго Де Пауль
83′
Стефано Окака-Чука
Лукаш Теодорчик
90′
"Удинезе" на своем поле обыграл СПАЛ в матче 37-го тура чемпионата Италии – 3:2. В составе черно-белых дубль оформил форвард Стефано Окака Чука, еще один мяч забил защитник Самир. У гостей голы на счету нападающего Андреа Петаньи и полузащитника Маттиа Валоти .
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«Удинезе» на своем поле победил СПАЛ в 37-м туре чемпионата Италии

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