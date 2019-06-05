Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКАГазета.Ru 18:33
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". По информации Sky Sport Italia, бразилец уже договорился о заключении контракта с "Удинезе".
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Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
Обновлено в 15:29
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Футбол
Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина
Днем Молдова и Болгария не смогли обменяться голами, а после открытия основная команда России встретилась с Индией.
Обновлено в 15:59
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество
Мэрам в Коми рекомендуют помогать малому бизнесу выходить из тени
Минэкономики Коми рекомендует мэрам уделять повышенное внимание малому бизнесу, чтобы на местах как можно больше жителей становились предпринимателями.
Обновлено в 14:04
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Общество
Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда
Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF
"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Футбол
Ферлан Менди проходит медосмотр для «Реала»
23-летний футболист уже проходит медосмотр для мадридского клуба. Врач «Реала» прибыл для этого во Францию.
Обновлено в 12:12
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Хоккей
Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»
Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY
ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY, выпущенных с января этого года. Информацию сообщил Росстандарт.
Обновлено в 11:11
Кино
Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Космос
Скафандры для космонавтов оснастят реактивными ранцами
Обновлено в 15:39
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии ведется добыча, и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00