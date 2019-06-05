Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКАГазета.Ru 18:33

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Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". По информации Sky Sport Italia, бразилец уже договорился о заключении контракта с "Удинезе".
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Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спорт18:43

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sportbox.RU18:55

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВ18:55

СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионат20:09

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Газета.Ru18:33

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ru18:23

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспресс18:06
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
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