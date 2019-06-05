Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Обновлено в 08:20
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Обновлено в 07:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition
Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Технологии
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге
Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
Курс доллара снижается на крайне слабых данных ADP
Курс доллара снижается на разочаровывающем отчете о росте занятости в частном секторе.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Обновлено в 08:32
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29