Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА отдаст защитника в итальянский клуб

Газета.Ru02:42

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ruвчера в 18:23

СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 20:09

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВвчера в 18:55

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спортвчера в 18:43

Источник: Бекао согласовал контракт с итальянским клубом

Sport.ru01:59

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспрессвчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России»

Обновлено в 09:06
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом

Обновлено в 07:05
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Авто

Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition

Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Технологии

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге

Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 09:46
Экономика

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика

Курс доллара снижается на крайне слабых данных ADP

Курс доллара снижается на разочаровывающем отчете о росте занятости в частном секторе.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Обновлено в 08:32
Политика

СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное