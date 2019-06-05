Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
В Совфеде оценили позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать по вопросу противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 02:50
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Кино
Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz
«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
РФС впервые раскрыл финансы российских клубов
Футбольный клуб «Краснодар» больше всех тратит на развитие молодежного спорта, а столичный «Спартак» выплачивает агентам почти столько же, сколько все остальные клубы.
Обновлено в 00:37
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
Рубль стабилен к доллару и подешевел к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду торгуется на уровне предыдущего закрытия – 65,17 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 73,38 рубля.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Ростове задержали банду лжериэлторов
В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь человек, которых подозревают в мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 01:38
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
Обновлено в 03:42
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17