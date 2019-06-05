Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ
Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Авто
Новое поколение Mazda 3 станет 178-сильным гибридом
Компания Mazda представила первую официальную информацию о четвертом о новом инновационном двигателе Skyactiv-X, который войдет в линейку двигателей четвертого поколения Mazda 3. Как сообщается в пресс-релизе марки, новый агрегат будет доступен как для хэтчбека, так и для седана.
Обновлено в 08:03
Культура
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
Обновлено в 08:00
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Здоровье
Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду
В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Авто
BMW представил обновленное семейство BMW M8
BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Культура
«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума
Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Власти Украины захотели уволить половину губернаторов
Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей.
Обновлено в 08:03
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Технологии
Сбербанк представит на ПМЭФ офисных роботов
ПМЭФ 2019 станет местом официальной презентации офисных роботов Сбербанка.
Обновлено в 05:43
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Авто
Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7
Обновлено в 06:31
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Музыка
Кельтский оркестр волынок выступит на фестивале «Спасская башня»
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов ожидается в Москве.
Обновлено в 07:48
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика
Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом
Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52