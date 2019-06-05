Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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ЦСКА отдаст защитника в итальянский клуб

Газета.Ru02:42

Источник: Бекао согласовал контракт с итальянским клубом

Sport.ru01:59

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ruвчера в 18:23

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВвчера в 18:55

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спортвчера в 18:43

СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 20:09

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспрессвчера в 18:06
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Общество

Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Авто

Новое поколение Mazda 3 станет 178-сильным гибридом

Компания Mazda представила первую официальную информацию о четвертом о новом инновационном двигателе Skyactiv-X, который войдет в линейку двигателей четвертого поколения Mazda 3. Как сообщается в пресс-релизе марки, новый агрегат будет доступен как для хэтчбека, так и для седана.
Обновлено в 08:03
Культура

В Шереметьево открыли памятник Пушкину

Обновлено в 08:00
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Происшествия

Крыша административного здания загорелась на 200 «квадратах» в Москве

Обновлено в 08:13
Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Здоровье

Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду

В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Авто

BMW представил обновленное семейство BMW M8

BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Культура

«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума

Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Власти Украины захотели уволить половину губернаторов

Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей.
Обновлено в 08:03
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Авто

Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Культура

Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Технологии

Сбербанк представит на ПМЭФ офисных роботов

ПМЭФ 2019 станет местом официальной презентации офисных роботов Сбербанка.
Обновлено в 05:43
Финансы

Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей

Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Авто

Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7

Обновлено в 06:31
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Музыка

Кельтский оркестр волынок выступит на фестивале «Спасская башня»

Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов ожидается в Москве.
Обновлено в 07:48
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика

Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом

Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52
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